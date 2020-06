Donald Trump: Aresztujemy każdego, kto niszczy pomniki

Donald Trump podjął surowe kroki wobec wandali niszczących pomniki w Stanach Zjednoczonych. Od tej pory każdy, kto zniszczy własność federalną w USA, będzie musiał liczyć się z groźbą nawet 10 lat więzienia.

W Stanach Zjednoczonych wciąż trwają zamieszki, który rozpoczęły się protestami po tym, jak policjant udusił George’a Floyda podczas próby aresztowania. Celem lewicowych bojówkarzy stały się amerykańskie pomniki, które do tej pory bezkarnie niszczyli. Teraz się to jednak zmieni. Prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział surowe kary dla osób niszczących własność federalną w USA:

-„Upoważniłem rząd federalny do aresztowania każdego, kto niszczy lub niszczy dowolny pomnik, posąg lub inną tego rodzaju własność federalną w USA na okres do 10 lat więzienia, zgodnie z ustawą o zachowaniu pamięci weterana lub innymi prawami, które mogą mieć zastosowanie...” – napisał Donald Trump.

-„Działanie ma być podjęte natychmiast, ale może być również stosowane z mocą wsteczną w przypadkach wandalizmu i niszczenia, które miały już miejsce. Nie będzie wyjątków!” – dodaje amerykański prezydent.

