Polki odpowiadają Nurowskiej na jej wpis o ,,ordynarnych ryjach’’

Pisarka Maria Nurowska w niezwykle chamski sposób obrażała we wrześniu ub. roku elektorat Prawa i Sprawiedliwości. „Oni mają ordynarne ryje i to wszystko elektorat PiS. PS. A ich baby! Nie lepsze!” – stwierdziła literatka. Teraz w mediach społecznościowych odpowiadają jej piękne Polki.

W taki sposób swoim wpisem na Facebooku w 2019 roku Maria Nurowska obrażała wyborców PiS:

-„Odbyłam dziś bitwę z trollami, przy okazji blokad miałam możliwość zobaczyć te twarze, a właściwie mordy. Oni mają ordynarne ryje i to wszystko elektorat PiS. PS. A ich baby! Nie lepsze!”.

Piękne Polki postanowiły więc pokazać Nurowskiej swoje „ordynarne ryje”. Internautki kpią w mediach społecznościowych z pisarki, zamieszczając swoje zdjęcia:

Z pozdrowieniami dla Pani Nurowskiej!!!! To Ja Pisowska morda! 💪 💋 #NoweZdjecieProfilowe pic.twitter.com/ppoA8CEXIl

No i cóż ja mogę na to poradzić? „Gęby” się nie wybiera 💁🏻‍♀️ #nurowska #WyboryPrezydenckie2020 pic.twitter.com/9jL7D6HYkX

Dzień dobry to ja pisowski r...... pozdrawiam panią Nurowską. pic.twitter.com/WP3bBFrQl6

BRZYDKI PISOWSKI RYJ Z CIEMNOGRODU Często szlocha i pyta: „dlaczego... dlaczego nie mogę być taka jak pani Nurowska” Staram się ją pocieszyć, ale myślę: „co jej odbiło, że tak wysoko mierzy?” To moja żona...😧🤦🏻‍♂️ Panią Nurowską i osoby wrażliwe na brzydotę z przepraszam🥺 pic.twitter.com/rPunKifM5h

No to ja też!! A co mi tam! 😀 pic.twitter.com/vZeHsypyju