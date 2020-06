Rosja umacnia się na dalekiej Północy. Znaczenie Arktyki rośnie

23.06.20, 17:00 Fot. kremlin.ru, CC 4.0

Warsaw Institute

Nadanie statusu samodzielnego okręgu wojskowego, piątego już w Rosji, nie jest zaskoczeniem. To konsekwencja polityki militarnego umacniania Dalekiej Północy. To z kolei wiąże się z priorytetowym znaczeniem nadanym w ostatnich latach przez Kreml Arktyce. Zarówno jeśli chodzi o obszar gospodarki (Północny Szlak Morski, projekty energetyczne), jak i bezpieczeństwa (znaczenie Arktyki w potencjalnym konflikcie z NATO/USA).

Podpisany przez prezydenta Władimira Putina dekret przewiduje oficjalne powstanie nowego okręgu wojskowego z dniem 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z dekretem rząd dostał czas do 1 października 2020 roku na przygotowanie planu realizacji nowego podziału wojskowo-administracyjnego kraju. Po raz pierwszy w historii Rosji flota wchodzi – pod względem strukturalnej samodzielności – na ten sam poziom, co typowe „lądowe” okręgi wojskowe, na jakie podzielona jest cała Rosja. To będzie już piąta taka struktura w Rosji, obok Zachodniego Okręgu Wojskowego, Centralnego Okręgu Wojskowego, Południowego Okręgu Wojskowego i Wschodniego Okręgu Wojskowego. Do Floty Północnej jako okręgu wojskowego należeć będzie północna część dotychczasowego Zachodniego Okręgu Wojskowego: Republika Komi, obwody archangielski i murmański oraz Nieniecki Okręg Autonomiczny. Nadanie Flocie Północnej statusu okręgu wojskowego to kolejny krok w stronę wzmocnienia „frontu arktycznego” przez Rosję. Nadanie nowych kompetencji oznacza większą samodzielność i możliwość szybszej realizacji zadań. Flota Północna jest wzmacniana od kilku lat. Od 2014 roku nie jest już częścią Zachodniego Okręgu Wojskowego – na jej bazie powstało Połączone Dowództwo Strategiczne w Arktyce. Następny etap to przekazania Flocie Północnej sił lądowych w Arktyce, wcześniej podlegających Centralnemu i Wschodniemu okręgom wojskowym. Dowództwo Floty Północnej znajduje się w Siewieromorsku na Półwyspie Kolskim, a dowódcą jest obecnie wiceadmirał Aleksandr Mojsiejew. W skład Floty Północnej wchodzą siły morskie, jednostki lądowe i obrony przeciwlotniczej. Dowództwu floty podlegają okręty nawodne i podwodne wchodzące bezpośrednio w jej skład, Białomorska Baza Marynarki Wojennej znajdująca się w Siewierodwińsku (obwód archangielski) oraz Flotylla Kolska. Trzon sił lądowych stanowi, włączony w 2017 roku w skład wojsk obrony wybrzeża Floty Północnej, 14. korpus armijny, do którego należą 80. Samodzielna Brygada Zmechanizowana (stacjonująca w miejscowości Alakurtti) i 200. Samodzielna Brygada Zmechanizowana (Pieczenga). Jeśli chodzi o lotnictwo i obronę przeciwlotniczą – szczególnie ważne w tym regionie – to podległa Flocie Północnej 45. Armia Sił Powietrznych i Obrony Powietrznej rozbudowuje swoje obiekty także na wyspach leżących w Arktyce i wprowadza tam do służby lepsze typy broni (S-400, Pancyr-S).

Artykuł pierwotnie ukazał się na stronie think tanku Warsaw Institute.

