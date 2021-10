Abramsy wkrótce trafią do Polski! Żołnierze wyjechali już na szkolenia do USA

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że pierwsi polscy czołgiści wyjechali do Stanów Zjednoczonych na szkolenia, będące częścią przygotowań do przyjęcia amerykańskich czołgów Abrams w polskich Siłach Zbrojnych.

- „Rozpoczęliśmy przygotowania do przyjęcia czołgów Abrams w Siłach Zbrojnych RP. Pierwsi polscy żołnierze są już w drodze do Idaho w USA, by zdobywać niezbędne know-how do szkolenia przyszłych załóg tych maszyn”

- napisał dziś na Twitterze szef MON.

Rozpoczęliśmy przygotowania do przyjęcia czołgów #Abrams w Siłach Zbrojnych RP. Pierwsi polscy żołnierze są już w drodze do Idaho w USA, by zdobywać niezbędne know-how do szkolenia przyszłych załóg tych maszyn. pic.twitter.com/wEiYjrlulX — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 27, 2021

W lipcu wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński i minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedzieli zakup 250 czołgów M1A2 Abrams w najnowszej wersji SEPv3. Stanowiąc uzbrojenie 18. Dywizji Zmechanizowanej czołgi będą stacjonować na wschodzie kraju. Razem z pakietem logistycznym i szkoleniowym na nowe uzbrojenie Polska przeznaczyła 23 mld 300 mln zł.

kak/PAP, Twitter