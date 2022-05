Ambasador RP wziął udział w uroczystościach pogrzebowych pierwszego przywódcy niepodległej Białorusi

- W samo południe 7 maja Mszę żałobną odprawił metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Józef Staniewski. Wraz z nim modlili się arcybiskup emeryt Tadeusz Kondrusiewicz, przewodniczący Konferencji Biskupów Katolickich Białorusi Biskup Witebski Aleh Butkiewicz, księża i tłumy wiernych – czytamy na portalu kresy24.pl.

Ceremonia pożegnalna prof. Stanisława Szuszkiewicza, byłego przewodniczącego Rady Najwyższej BSRR i pierwszego przywódcy niepodległej Białorusi odbyła się w dniach 6-7 maja w Mińsku. Polityk zmarł 3 maja w wieku 88 lat.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, w tym m.in. Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny RP na Białorusi Artur Michalski. Warto podkreślić, że Michalski został zmuszony do opuszczenia Białorusi jesienią 2021 roku na prośbę tamtejszych władz.

Biskup Staniewski podkreślił zasługi śp. Stanisława Szuszkiewicza w zakresie zwrotu „wielu budynków kościelnych, w tym archikatedry, w której odprawiono Mszę żałobną, a także budynek Wyższego Seminarium Duchownego w Grodnie”.

„Bóg działa przez ludzi, a to, co wydarzył się 8 grudnia 1991 r. w Wiskulach, to początek nowej historii naszego kraju. I Pan tam był, Panie Stanisławie! Byłeś także twórcą dokumentu, który dał nam Niepodległość. Dziś za to dziękujemy” – powiedział arcybiskup.

