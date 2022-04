Arkadiusz Mularczyk: Tusk w zależności od sytuacji potrafi zmienić swoje poglądy w ciągu jednego dnia

Poseł Solidarnej Polski Arkadiusz Mularczyk uważa, że Donald Tusk przez lata realizował politykę prorosyjską i proniemiecką, która miała na celu wypchnąć Stany Zjednoczone z Europy.

Mularczyk w wywiadzie udzielonym portalowi wpolityce.pl stwierdził, że Tusk był „żyrantem” a zarazem „kamerdynerem” polityki niemieckiej i konsekwentnie ją realizował, również w celu spełnienia własnych ambicji politycznych, koncentrujących się na osiągnięciu jakiegoś ważnego stanowiska międzynarodowego.

Poseł Solidarnej Polski odniósł się również do obecnej wolty politycznej przywódcy Platformy Obywatelskiej, który w przeciwieństwie do okresu, gdy pełnił funkcję premiera RP, już nie dąży za wszelką cenę do „dialogu z Rosją – taką, jaka ona jest”.

„To, co mówi dzisiaj lider PO jest kłamstwem. Tusk z uwagi na zmianę sytuacji jest w stanie zmienić swoje poglądy w ciągu dnia, tygodnia czy miesiąca, jeśli mu to pasuje i ma w tym określony interes polityczny. Realizował politykę antyamerykańską” – powiedział Arkadiusz Mularczyk.

ren/wpolityce.pl