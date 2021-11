Artur ,,Waluś’’ Walczak nie żyje. Strongman był w śpiączce po gali PunchDown

We wrocławskiej klinice zmarł dziś Artur „Waluś” Walczak. Strongman został w październiku znokautowany w trakcie gali PunchDown5, na której pojedynkował się „na liście”. Doznał wylewu krwi do mózgu i od tego czasu przebywał w śpiączce.

Do tragedii doszło 22 października na gali PunchDown5 we Wrocławiu. Strongman pojedynkował się „na liście” z Dawidem „Zalesiem” Zalewskim. Po uderzeniu przez przeciwnika stracił przytomność. W stanie krytycznym trafił do szpitala. Z powodu silnego uszkodzenia mózgu wprowadzono go w stan śpiączki farmakologicznej. Niestety, nie udało się uratować jego życia.

Artur Walczak zmarł dziś we Wrocławiu.

- „Powodem śmierci była niewydolność wielonarządowa wynikająca z nieodwracalnego uszkodzenia centralnego układu nerwowego”

- przekazała rzeczniczka szpitala.

Śledztwo w tej sprawie wszczęła wrocławska prokuratura.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

A światłość wiekuista niechaj Mu świeci

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Amen!

kak/gloswielkopolski.pl