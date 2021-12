Belgijski europoseł atakuje Polskę. Domaga się dochodzenia PE

Znany z zaangażowania w „grillowanie Polski” przewodniczący frakcji liberałów Guy Verhofstadt domaga się wszczęcia dochodzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie rzekomego użycia systemu Pegasus przez polskie służby do inwigilowania osób związanych z opozycją.

Belgijski europoseł zamieścił na Twitterze link do artykułu w serwisie theverge.com dot. doniesień na temat rzekomej inwigilacji osób związanych z polską opozycją za pomocą systemu Pegasus. W tekście, w którym senatora Krzysztofa Brejzę określono… „liderem Platformy Obywatelski” autorzy piszą o dowodach na wykorzystanie Pegasusa przeciwko „liderom opozycji”.

- „Po Węgrzech, teraz Polska ma swoją Watergate. Potrzebujemy pełnego dochodzenia Parlamentu Europejskiego w sprawie szpiegostwa rządów przy użyciu Pegasusa”

- napisał Guy Verhofstadt.

After Hungary now Poland has its own Watergate



We need a full investigation by the European Parliament on governments #pegasus spying !https://t.co/nrzdfqpHiZ