Bielan do ambasadora Niemiec w sprawie ,FAKTU': Nie życzymy sobie zagranicznych interwencji w proces wyborczy

Po skandalicznej publikacji „FAKTU” oskarżającej ubiegającego się o reelekcję prezydenta Andrzeja Dudę, głos zabrało już wiele osób.

Dzisiaj w Programie Pierwszym Polskiego Radia odniósł się do tego tematu także Adam Bielan.

Zwrócił się on w tej sprawie do ambasadora Niemiec w Polsce.

Powiedział:

- Mój apel do ambasadora Niemiec o to, żeby podjął w tej sprawie interwencję, ponieważ nie życzymy sobie tego rodzaju zagranicznych interwencji w proces wyborczy. Polska nie ingeruje w proces wyborczy w Niemczech. Liczymy na to, że będzie również tak samo w przypadku niemieckich interwencji w polskim procesie wyborczym. Apeluję do nowego ambasadora Niemiec, żeby porozmawiał z właścicielami gazety „Fakt”

Dodał też:

- Mamy w tej chwili do czynienia z kampanią olbrzymiej nienawiści wobec pana prezydenta Andrzeja Dudy, ale również wobec jego wyborców

Podkreślił także:

- To był po prostu fizyczny atak. (…) To pokazuje z jakimi dużymi negatywnymi emocjami mamy do czynienia w przypadku sztabu. Jest takie poczucie, że im wszystko wolno, że są ponad prawem

Bielan wyjaśnił także:

- Andrzej Duda najrzadziej ze wszystkich prezydentów stosuje prawo łaski. W sprawie opisywanej w mediach procedurę wszczęto po odbyciu kary, na prośbę poszkodowanych. Była zgodna opinia sądów, kuratora oraz prokuratora generalnego

mp/polskie radio 1