Biskup ,,kapkuje’’ i zachęca do modlitwy. Nagranie zdobywa serca internautów

Na tyle nietypowy, co spektakularny pomysł na zachęcanie do modlitwy w intencji powołań kapłańskich wpadł bp Stanisław Jamrozek, biskup pomocniczy diecezji przemyskiej. Duchowny przyjął wyzwanie, w ramach którego żonglował piłką zachęcając internautów do odmówienia „zdrowaśki” za każde udane podbicie. Ostatecznie wyszedł cały różaniec.

Znany z TikToka ks. Sebastian Picur zaprosił do jednego ze swoich filmów bpa Stanisława Jamrozka. Hierarcha podjął się nietypowego wyzwania.

- „Ja będę podbijał piłkę i tyle razy, ile podbiję, macie odmówić zdrowaśkę w intencji powołań”

- zapowiedział duchowny.

Następnie zaczął „kapkować”. Mimo, że miał na sobie sutannę, bez problemu udało mu się podbić piłkę 50 razy, czyli tyle, ile „zdrowasiek” potrzeba do odmówienia różańca.

- „Cały różaniec trzeba odmówić, bo było pięćdziesiąt!”

- mówi bp Jamrozek.

Gra w piłkę nie jest mu obca. W młodości był zawodnikiem Strumyka Malawa, Waltera Rzeszów czy Zelmera Rzeszów. Do dzisiaj nie porzucił tej pasji i znajduje czas, aby czasem pojawić się na boisku.

kak/wp.pl, nowiny24.pl