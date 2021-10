Borowski: idea państw narodowych jest żywa i ma przed sobą przyszłość

- Jak rządził, to głównie haratał w gałę. On tu wrócił nie po to, żeby coś nowego wnieść. Wrócił z konkretnym zadaniem, bo nie udało się obalić rządu przez wybory i przez ulicę, mimo, że wzywano do buntu przeciwko rządowi służby mundurowe - powiedział Adam Borowski o Donaldzie Tusku podczas manifestacji "Nie wygasicie Polski".

W Warszawie miała miejsce manifestacja klubów Gazety Polskiej pod nazwą "Nie wygasicie Polski".

- Przyszliśmy tu w bardzo poważnej sprawie. Wstępowaliśmy do UE, unii suwerennych państw i kiedy wstępowaliśmy to taka ona była. Była organizacją współpracy gospodarczej. Były różne rządy w różnych krajach, a jednak połączyła je chęć współpracy gospodarczej - mówił Borowski na manifestacji.

Borowski skrytykował także tendencje federalizacyjne wewnątrz Unii Europejskiej.

- Różnymi działaniami chcą ten organizm tworzyć. Były pomysły wspólnej armii. Od wielu lat próbuje się narzucić rozwiązania, którym nie daliśmy, jako suweren. My zrezygnowaliśmy z pewnej części suwerenności, bardzo konkretnie wymienionej w traktacie lizbońskim. Tam nie ma ani słowa o tym, że ustrój sądów przynależy kompetencji UE. Unia zatrzymała nam pieniądze, dlatego, że polski premier zapytał się polskiego Trybunału Konstytucyjnego, co jest najwyższym prawem w Polsce. On tylko zapytał, a już zatrzymano nam pieniądze - stwierdził Borowski.

Zdaniem Borowskiego "idea państw narodowych nie umarła, jest żywa i ma przed sobą przyszłość".

Borowski odniósł się także do Donalda Tuska.

- Jak rządził, to głównie haratał w gałę. On tu wrócił nie po to, żeby coś nowego wnieść. Wrócił z konkretnym zadaniem, bo nie udało się obalić rządu przez wybory i przez ulicę, mimo, że wzywano do buntu przeciwko rządowi służby mundurowe. Z nim wrócił język nienawiści. On każdego dnia obraża, nas, wyborców. My jesteśmy Polakami, ludźmi świadomymi, walczyliśmy o wolną Polskę. I nie będzie nas taki obrażał! - powiedział.

jkg/niezależna