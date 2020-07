Borysie, czy Ci nie żal? Liderzy opozycji na Twitterze zachowują się jak dzieci

Liderzy opozycji blokują się na Twitterze? Zaskakujące zachowanie Budki i Czarzastego. Czy to zachowanie godne poważnych polityków czy nie zachowują się oni jak dzieci, którym odebrano zabawki?

Włodku, podobno napisałeś coś do mnie, ale nie mogę przeczytać, bo chyba omyłkowo mnie zablokowałeś – skarżył się wczoraj wieczorem lider Koalicji Obywatelskiej Borys Budka, pisząc do lidera Lewicy Włodzimierza Czarzastego.

"Też Cię lubię i jak zawsze zapraszam na dobrą kawę. Lepiej porozmawiać w cztery oczy a nie przez media. Serdeczności!" – apeluje dalej Budka, zwracając się do lidera Lewicy

— Borys Budka (@bbudka) July 14, 2020

Do "rozmowy" włączył się też senator Marek Borowski, który zaapelował do Czarzastego, aby ten odblokował Budkę na Twitterze. "Włodku! Budka się skarży, że - prawdopodobnie przez pomyłkę - zablokowałeś go. Działam jako pośrednik" – tłumaczył Borowski.

Budka kontra Czarzasty Od czego zaczęła się ostra wymiana zdań pomiędzy liderami opozycji? Wczoraj na antenie Polsat News, dziennikarka w rozmowie z Budką przytoczyła słowa Czarzastego, który stwierdził, że PO przegrała szóste z rzędu wybory i przez dwa tygodnie w drugiej turze nie potrafiła skonsolidować opozycji.

,,Nie przedstawiła Rafałowi Trzaskowskiemu żadnego spójnego programu – dodał. Odpowiadając na te zarzuty Borys Budka stwierdził, że stara się pomijać tego typu uwagi, jednak postanowił odpłacić się szefowi SLD kąśliwym komentarzem. – Wydawało się, że nie da się zrobić niższego wyniku niż poprzednia kandydatka lewicy w wyborach prezydenckich (Magdalena Ogórek - red.), a Włodzimierz Czarzasty udowodnił, że się da "– stwierdził. Budka zaznaczył, że popiera pełną współpracą opozycji, co jego formacja pokazuje w Senacie.

,,Niektórzy kandydaci nie wznieśli się ponad podziału i nie stanęli obok Trzaskowskiego – dodał. – Rozumiem frustracje niektórych, ale czas jest taki, że tylko współpraca daje określone rezultaty – skwitował. Wypowiedź szefa PO szybko doczekała się odpowiedzi ze strony Czarzastego. "Wróg jest gdzie indziej Borysie. PIS to taka partia z którą powinieneś walczyć. Nie z Lewicą. Ucz się od Rafała jak nie być aroganckim.Rafał przegrał przez takie wypowiedzi jak Twoje i takich ludzi zakochanych w sobie jak Ty" – napisał przewodniczący SLD.

rr, dorzeczy.pl, fronda.pl