Burza po spotkaniu abpa Gallaghera z Ławrowem. Watykan wspiera rosyjski szantaż?

Wczoraj sekretarz ds. relacji z państwami w Sekretariacie Stanu Stolicy Apostolskiej, abp Paul R. Gallagher spotkał się z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. Na wspólnej konferencji prasowej poruszono temat kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. W jej trakcie abp Gallagher… krytykował polski rząd i wezwał Europę do wzięcia odpowiedzialności za migrantów.

Mówiąc w towarzystwie Siergieja Ławrowa o kryzysie na polsko-białoruskiej granicy, abp Gallagher sprowadził go wyłącznie do kryzysu humanitarnego. Wezwał Europę do wzięcia odpowiedzialności za migrantów i krytycznie wypowiedział się na temat działań polskiego rządu.

- „Stolica Apostolska stoi na stanowisku, jak sądzę, dość bezstronnie, jeśli chodzi o zachętę, jaką kierujemy do władz w całej Europie, aby przejęły odpowiedzialność za migrantów i uchodźców. Dlatego też zachęcamy wszystkich, których to dotyczy aby zajęli tym, oczywiście bardzo poważnym kryzysem humanitarnym”

- przekonywał watykański dyplomata.

- „Wiemy, że na przykład w Polsce Kościół był krytyczny wobec podejścia władz i starał się zachęcić do bardziej humanitarnego oraz elastycznego podejścia władz. Myślę, że polscy biskupi nie zgadzają się czy też trochę sprzeciwiali się polityce powstrzymywania imigrantów przez władze. Myślę, że to głos Kościoła zachęcającego wszystkich do traktowania tej sytuacji nie jako dotyczącej liczb czy rzeczy, ale ludzi takich jak każdy z nas, kto znajduje się w bardzo poważnej sytuacji. Ci, którzy są w odpowiedzialni za tę sprawę, oczywiście ponoszą duży ciężar odpowiedzialności”

- dodał hierarcha.

Oczywiście, nie padło ani jedno słowo na temat reżimu Aleksandra Łukaszenki, który sprowadza migrantów, aby destabilizować Unię Europejską.

- „Jako duchownemu jest mi bardzo przykro, że Polacy muszą słyszeć takie słowa wypowiadane przez przedstawiciela Kościoła po spotkaniu z kimś tak przebiegłym, niebezpiecznym i niehumanitarnym jak minister Rosji. Boże, błogosław+ Polskę”

- komentuje w mediach społecznościowych ks. Daniel Wachowiak.

- „Stolica Apostolska znowu w tym pontyfikacie poniża narody katolickie Europy Śr. To samo Watykan zrobił Chorwatom kiedy wstrzymali kanonizacje kardynała Stepinaca. Kosztem błogosławionego, Stolica budowała sobie dobre relacje z Cerkwiami prawosławnymi. Tutaj się dzieje podobnie”

- wskazuje Goran Andrijanić.

Rosyjski szantaż

Do wczorajszej konferencji z udziałem abpa Gallaghera odniósł się też Krystian Majewski.

- „Putin rękoma Łukaszenki organizuje kryzys humanitarny na polskiej granicy. Później wjeżdża na białym koniu w asyście Stolicy Apostolskiej i proponuję rozwiązanie kryzysu. UE ma płacić haracz Łukaszence”

- napisał działacz PiS.

To właśnie w czasie konferencji prasowej z udziałem abpa Gallaghera szef rosyjskiego MSZ stwierdził, że Unia Europejska powinna zachować się wobec Białorusi w taki sposób, w jaki w 2016 roku zachowała się wobec Turcji. Wówczas to zawarto umowę, w której Turcja zobowiązała się nie przepuszczać migrantów do Unii Europejskiej w zamian za pomoc finansową.

- „Wczoraj podczas pewnej politycznej dyskusji eksperckiej powiedziano: dlaczego UE gwarantuje finansowanie Turcji, gdy imigranci przychodzą z tego kraju do UE, tak, by mogli zostać w Turcji? Dlaczego to samo nie jest możliwe w przypadku Białorusi?”

- pytał Ławrow w towarzystwie dostojnika z Watykanu.

kak/PCh24.pl, TVP Info, wPolityce.pl, Twitter