Casa Batlló - podróż pięcioma zmysłami

Hiszpania to drugi najczęściej i najchętniej odwiedzany przez turystów kraj na świecie. Barcelona z kolei to najmodniejsze miasto Hiszpanii, rozsławione między innymi przez niezwykłą twórczość architekta Antoniego Gaudiego. Dziś miasto jeszcze bardziej zachęca do odwiedzin, oferując nowe na skalę światową doświadczenie immersyjne.

Barcelona zawsze była wyznacznikiem i prekursorem trendów na różnych płaszczyznach: w modzie, w kulinariach, kulturze oraz technologii. Dziś jak nigdy dotąd może się o tym przekonać każdy, kto zdecyduje się odwiedzić niezwykłe miejsce, jakim jest Casa Batlló. Budynek niedawno otworzył swoje podwoje w nowej odsłonie i zaprasza na doświadczenie niezwykłego "immersyjnego" przeżycia.

Po pięciu latach ciężkiej wspólnej pracy architekci, inżynierowie i artyści współpracujący przy projekcie dokonali czegoś niezwykłego. Przy pomocy sztucznej inteligencji rozszerzyli rzeczywistość, włączając nie tylko doznania wzrokowe, ale również zapachowe i dźwiękowe. Tworząc nowe przestrzenie, przy użyciu najnowszych niezwykłych technologii dali odwiedzającym możliwość zanurzenia się w umyśle wielkiego artysty i zrozumienia jego geniusz.

Casa Batlló, obok Sagrada Familia czy Park Güell jest jednym z najpopularniejszych miejsc w Barcelonie. Aż strach pomyśleć, co by było gdyby nie Gaudi. Budynek został zbudowany w 1877 roku przez Emilio Sala Cortésa, a następnie kupiony przez Josepa Batlló, który zarządził jego rozbiór. Całe szczęście w tym celu budynek oddał w ręce Gaudiego, który absolutnie rozbiórkę wkluczył. Miał wizję, którą realizował z taką starannością, że dokonał, wydawałoby się niemożliwego. Budynek przeznaczony do rozbiórki zamienił w dzieło sztuki, które wyprzedziło swoje czasy. Połączył piękno z funkcjonalnością, tworząc niemal "żywy" organizm, który sam "oddycha", dzięki ekologicznemu systemowi wentylacyjnemu. Postawił również na światło naturalne. Nie przeszkodził mu w tym brak odpowiednich w owym czasie technologii. Dodawał świetlistości, żonglując odpowiednimi materiałami i kolorami. Stąd w jego architektonicznych dziełach tyle załamujących światło, odbijających je kształtów i opływowych linii. Szczególnie jest to widoczne w Casa Batlló, gdzie wszystkie pomieszczenia, również fasada budynku, wewnętrzne dziedzińce zostały tak zaprojektowane, by zapewnić jednolite oświetlenie przez cały dzień. Nawet ceramika znajdująca się na fasadzie budynku to nie tylko oryginalna dekoracja, ale przede wszystkim zabieg funkcjonalny, którego głównym celem jest spotęgowanie blasku.

Gaudiego inspirowało morze i świat podwodny. Kolor płytek mieniący się niczym morska otchłań, opływowe linie przypominające fale, konstrukcje imitujące kręgosłup dają temu wyraz. Główny hall, od którego rozpoczyna się zwiedzanie, idealnie wprowadza widza w niezwykły morski świat fantazji Gaudiego, który z każdym krokiem wprawia w coraz większy zachwyt.

Dziś to doświadczenie zostało jeszcze bardziej zintensyfikowane. Nowa technologia pozwoliła na pionierskie doświadczenie imersyjne, dające poczucie zanurzenia się w zupełnie nowej, nieznanej dotąd rzeczywistości. Pozwala poznać budynek, jego historię i geniusz jego twórcy na nowo, w unikalny i nieszablonowy sposób.

Prace nad nową przestrzenią trwały w sumie 8 lat, ale efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Powierzchnia dwóch nowych sal wystawowych łącznie liczy 2000 m2 i składają się na nią dwie ekspozycje. Pierwsza z nich to "Gaudí Dôme", będąca podróżą w dziecięcy świat Gaudiego. 1000 ekranów, 21 kanałów audio, 38 projektorów przybliżają początki artysty, prezentują świat w czasie i momencie, w którym żył Gaudi, odsłaniają intymne momenty jego życia, pozwalają poznać jego marzenia oraz zrozumieć jego niezwykle silny związek z naturą. Zwiedzaniu towarzyszą bodźce zapachowe i dźwiękowe, które pogłębiają doświadczenie i stwarzają poczucie całkowitego zanurzenia w umyśle artysty. Druga z ekspozycji to "Gaudí Cube". Kolejna sensoryczna podróż, która dzięki zastosowaniu pierwszego na świecie sześcianu LED, pozwala spojrzeć na świat oczami artysty, zrozumieć jego geniusz oraz źródła jego inspiracji. W pracy nad obiema ekspozycjami największy wpływ mieli japońscy artyści Kengo Kuma i pionier w dziedzinie sztucznej inteligencji Refik Anadol.

Słynne arcydzieło architekta Antoniego Gaudiego wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO dzięki nowoczesnej wystawie wygrało z takimi zabytkami, jak Tower of London czy Empire State Building w konkursie Remarkable Venue Awards i otrzymało niedawno nagrodę dla najlepszego zabytku na świecie w 2021 roku. To oczywiście jedna z wielu nagród.

Bez wątpienia nowe ekspozycje w Casa Batlló to świetny powód, by Barcelonę odwiedzić po raz pierwszy lub po raz kolejny. Zanurzyć się w niezwykły nowy świat, jaki oferuje oraz poczuć fizycznie niefizyczne. Wystawa, wykorzystując najnowsze technologie i odwołując się do wszystkich zmysłów, oferuje niesamowitą i pionierską podróż w głąb umysłu Gaudiego. Podróż, której nie można przegapić!