Cela plus: CBŚP rozbiło gang przemytników narkotyków. 8 osób zatrzymanych

24 i 25 października 2021 r. na polecenie Prokuratury Okręgowej w Poznaniu funkcjonariusze Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji w Poznaniu i Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zatrzymali 8 osób w śledztwie dotyczącym zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie brali udział w przemycie z zagranicy do Polski znacznych ilości narkotyków i ich późniejszej sprzedaży na terenie kraju.

Handel hurtowymi ilościami narkotyków

Trwające od listopada ubiegłego roku śledztwo ujawniło, że do Polski trafiło łącznie ponad 3,6 tony marihuany, 5 kg kokainy i 10 litrów amfetaminy. Przedmiotem tego postępowania są m.in. okoliczności ujawnionego 3 lutego 2021 r. w Mosinie (woj. wielkopolskie) przemytu rekordowej partii marihuany - ponad 250 kg.

Jak ustalono, proceder przemytu, a następnie handlu narkotykami trwał od 2014 r. do maja 2021 r. W tym czasie członkowie zorganizowanej grupy przestępczej skupieni wokół osoby zarządzającej przestępczym procederem, zajmowali się z nielegalnym sprowadzaniem z Hiszpani i Holandii do Polski hurtowych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Zarzuty i tymczasowe aresztowania

Zatrzymani usłyszeli zarzuty udziału w wewnątrzwspólnotowym nabyciu z Hiszpani do Polski znacznej ilości środków odurzających, udziału w obrocie znaczną ilości marihuany, kokainy i amfetaminy oraz udzielenia pomocy we wprowadzaniu narkotyków do obrotu na terenie kraju.

Wobec 2 podejrzanych o ułatwianie procederu handlu środkami odurzającymi prokurator zastosował poręczenia majątkowe. W stosunku do 6 pozostałych podejrzanych, na wniosek prokuratora, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Zabezpieczono nieruchomość w Hiszpanii o wartości 1,6 mln zł

Na poczet grożącego przepadku równowartości korzyści uzyskanych z przestępstwa, prokurator zabezpieczył należącą do jednego z podejrzanych położoną w Hiszpanii zabudowaną domem jednorodzinnym nieruchomość o wartości 1,6 mln zł.

Aktualnie w sprawie występuje 31 podejrzanych, spośród których 20 jest tymczasowo aresztowanych. Podejrzani to mieszkańcy Wielkopolski i Pomorza w wieku od 35 do 40 lat, wywodzący się ze środowisk kibiców piłkarskich.

gov.pl/web/prokuratura-krajowa