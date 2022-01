Cela plus! Staranował radiowóz kradzionym autem. Był pościg i padły strzały

Policjanci z Gubina zatrzymali po pościgu 27-letniego kierowcę fiata ducato, który w trakcie ucieczki chciał rozjechać funkcjonariusza oraz zepchnąć radiowóz z drogi. Podczas działań mundurowi zmuszeni byli do wykorzystania broni służbowej oraz pojazdu służbowego jako środka przymusu bezpośredniego. Auto pochodziło z kradzieży z Niemiec i po czynnościach zostało zabezpieczone na policyjnym parkingu. Skuteczne działania to efekt bardzo dobrej międzynarodowej współpracy. Do sprawy funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby. Decyzją sądu 27-latek spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie.

Bardzo dobra współpraca między Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, a policjantami z Gubina kolejny raz zakończyła się sukcesem w zwalczaniu przestępczości. W sobotę (18 grudnia) do dyżurnego z gubińskiego komisariatu trafiła informacja, że w rejonie przejścia granicznego w Żytowaniu (gmina Gubin) może znajdować się skradziony na terenie Niemiec pojazd. Natychmiast we wskazany rejon wysłany został patrol interwencyjny, który w wyniku podjętych działań ujawnił w komplecie leśnym w rejonie miejscowości Chlebowo (gmina Gubin) pojazd fiat ducato, którego kierowca na widok radiowozu zaczął uciekać. Po chwili kierujący zatrzymał się, a gdy policjanci dobiegli do auta, ten gwałtownie zaczął cofać, chcąc przejechać policjanta. Policjanci w celu udaremnienia mu ucieczki, zmuszeni byli do wykorzystania broni służbowej. Mimo uszkodzonych kół, kierowca ruszył i zaczął oddalać się w kierunku miejscowości Wałowice, nie mając zamiaru zatrzymania się jadącym za nim funkcjonariuszom. Do pościgu dołączył drugi patrol, który powiadomiony o drodze ucieczki w pewnym momencie zrównał się z uciekającym autem. Kierujący widząc to, uderzył w bok radiowozu i zaczął gwałtownie spychać go z drogi. Policjant przeciwdziałając zachowaniu kierowcy i dążąc do jego zatrzymania wykorzystał pojazd służbowy jako środek przymusu bezpośredniego i zmusił mężczyznę do zatrzymania się. Po chwili zarówno kierowca, jak i pasażerka byli już w rękach funkcjonariuszy. Po zatrzymaniu zostali doprowadzeni do komisariatu Policji w Gubinie na dalsze czynności, a następnie do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych do wyjaśnienia. Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo- śledczą wraz z technikiem kryminalistyki, którzy wykonali oględziny miejsc zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Odzyskany pojazd marki Fiat Ducato wartości ponad 92 tysięcy złotych został po czynnościach zabezpieczony na policyjnym parkingu. Podczas przesłuchania 28-letnia kobieta i 27-letni mężczyzna usłyszeli zarzut kradzieży z włamaniem z terenu Niemiec pojazdu marki Fiat Ducato, jednakże za ten czyn mężczyzna będzie odpowiadał w warunkach recydywy. Ponadto usłyszał on także zarzuty niezatrzymania się do kontroli drogowej oraz dwa zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy. W poniedziałek (20 grudnia) oboje zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Krośnie Odrzańskim na czynności, po przeprowadzeniu których prokurator zastosował wobec kobiety dozór policyjny, natomiast wobec mężczyzny skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Jeszcze tego samego dnia odbyło się posiedzenie, podczas którego sędzia zdecydował o trzymiesięcznym areszcie wobec 27-latka. Teraz grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.





mp/policja.pl