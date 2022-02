CNN: Rosjanom udało się zająć lotnisko w Hostomelu

Złe wieści z Ukrainy przekazał korespondent CNN Matthew Chance. Dziennikarz poinformował, że rosyjskim spadochroniarzom udało się zająć lotnisko w Hostomelu pod Kijowem. Tymczasem Reuters informuje o ogłoszeniu alarmu przeciwlotniczego w Kijowie.

O walkach o lotnisko w Hostomelu informował dziś Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Atak przeprowadziły dziesiątki rosyjskich śmigłowców mające na celu wysadzenie desantu. Przejęcie dużego lotniska na przedmieściach Kijowa może poważnie zachwiać zdolnościami obronnymi Ukrainy. Według korespondenta CNN Rosjanie niestety osiągnęli ten cel.

- „Żołnierze, których tu widać, to rosyjscy spadochroniarze. Wzięli to lotnisko”

- powiedział Matthew Chance.

Zaznaczył przy tym, że ukraińskie wojsko stara się odbić obiekt.

Breaking: @mchancecnn with Russian forces at the Antonov airport about 15 miles outside of Kyiv. "These troops you can see over here, they are Russian airborne forces. They have taken this airport" pic.twitter.com/SnvmwQ1GeA