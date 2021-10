"Człowiek Bóbr" zdrowo zakpił z Onetu i nie tylko. To trzeba zobaczyć!

W dniu dzisiejszym odbywa się właśnie na Placu Zamkowym w Warszawie manifestacja zorganizowana przez Platformę Obywatelską i jej lidera Donalda Tuska. Z tej okazji słynny twitterowicz żartowniś postanowił sobie mocno zakpić z niemieckiego portalu Onet. Jak do tego doszło?

„Człowiek Bóbr” tym razem podszył się pod prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. W opublikowanym wpisie zaapelował do chcących wziąć manifestacji o przekazanie dalej informacji o zmianie lokalizacji manifestacji z Placu Zamkowego na Plac Konstytucji.

Jak się okazuje, co wykazali internauci, na ten wpis „Człowieka Bobra” nabrali się nawet… dziennikarze Onetu, którzy prowadzą relację live z manifestacji.

- I kiedy największy portal w Polsce publikuje w relacji live fakeowy tweet (wprowadza w błąd) od Człowiek Bóbr myślisz, że dziennikarstwo to jednak co innego niż proste przeklejenie bezmyślnie… – czytamy we wpisie Pawła Nowackiego.

- Gwoli ścisłości - już tego zembedowanego tweeta nie ma w relacji live, ale że się w ogóle pojawił…zachodzę w głowę jakim cudem - dopisał po chwili Nowacki.



Zwyczajnie każdy uwierzył w bezmierny brak ogarnięcia i nieudacznictwo polityków z PO, nawet pracownicy portalu który robi im propagandę.

Treść Twita można pomylić z prawdziwością. — Michal Drzymala (@MichalDrzymala) October 10, 2021

Złoto złoto złoto!!! @czlowiek_bobr to jak Fort Knox 😁👌🏻 — Konrad RADIO 🇵🇱🇮🇪 (@conradio79) October 10, 2021

To tylko świadczy o kompletnym braku umiejętności czytania ze zrozumieniem, wykształceńcy... — PawełM #KonstytucjaPonadWszystko (@Pawel_M_1978) October 10, 2021

Gwoli ścisłości - już tego zembedowanego tweeta nie ma w relacji live, ale że się w ogóle pojawił…zachodzę w głowę jakim cudem — Paweł Nowacki (@Pawel) October 10, 2021

