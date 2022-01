Dawid Wildstein: Brejza, nasz nowy Nawalny…

„Brejza, nasz nowy Nawalny, ścigany przez PiS a Kaczyński wysyła z telefonu jego żony bombowe smsy…” – skomentował ironicznie sytuację wokół prominentnego polityka Platformy Obywatelskiej publicysta Dawid Wildstein.

„Wzmocnienie naszego rynku energetycznego jako działania prorosyjskie” – pisał dalej w mediach społecznościowych Wildstein.

„Serio, co trzeba mieć we łbie, żeby w to wierzyć? Bycie lemingiem to chyba kwestia możliwości intelektu…” – zakończył swój twitterowy wpis publicysta.

Brejza, nasz nowy Nawalny, ścigany przez PiS a Kaczyński wysyła z telefonu jego żony bombowe smsy..

Oraz wzmocnienie naszego rynku energetycznego jako działania prorosyjskie.

Serio, co trzeba mieć we łbie, żeby w to wierzyć?

Bycie lemingiem to chyba kwestia możliwości intelektu.. — Dawid Wildstein (@DawidWildstein) January 14, 2022

ren/twitter