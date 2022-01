Eskalacja przemocy wobec chrześcijan w Indiach. Katolicy apelują do biskupów: Przestańcie milczeć!

Katolicy w Indiach, zarówno zakonnicy, siostry zakonne, jak i świeccy, apelują do biskupów o zabranie głosu w sprawie narastającej przemocy wobec chrześcijan. Forum of Religious for Justice and Peace oraz znane osoby i grupy zwróciły się w liście do kardynała Oswalda Graciasa z Mumbaju, który jest przewodniczącym Konferencji Biskupów Katolickich Indii (KBKI), z prośbą o przerwanie milczenia hierarchów w związku z coraz częstszymi atakami hinduskich nacjonalistów na wyznawców Chrystusa.

„W czasie dwóch dni, 24-25 grudnia, media odnotowały 7 dobrze zaplanowanych ataków na instytucje chrześcijańskie w całym kraju. W rzeczywistości w roku 2021 doszło do 486 przypadków przemocy wobec społeczności chrześcijańskiej w Indiach według United Christian Front. To, co nas szokuje, to całkowite milczenie oficjalnego Kościoła, KBKI” – piszą indyjscy katolicy w liście. Dane pokazują, że w 2022 r. nastąpił znaczny wzrost przypadków prześladowania chrześcijan w Indiach, poprzedni niechlubny rekord został ustanowiony w roku 2019, gdy doszło do 328 takich incydentów.

„Jeśli nie zareagujemy na takie ataki – czytamy w liście – świecka tkanka Indii zostanie zniszczona, wywołując nienaprawialne szkody narodowi Indii, a niewykluczające, demokratyczne i pluralistyczne Indie, jak zakłada preambuła Konstytucji Indii, mogą być utracone na zawsze”.

Prześladowanie zarówno chrześcijan, jak i wyznawców innych religii, takich jak muzułmanie, narasta w Indiach od roku 2014, kiedy do władzy doszła Indyjska Partia Ludowa. Chrześcijan, którzy stanowią około 2,3 procent mieszkańców Indii, oskarża się m.in. o przymusowe nawracanie hinduistów, którzy stanowią... 80 procent populacji. Kolejne stany w Indiach uchwalają też prawa zabraniające nawracania, co zapewnia napastnikom bezkarność, gdyż przekazują oni swe ofiary policji.

Wierni zwracają się do kardynał Graciasa, by podjął działanie domagając się interwencji od władz państwowych, aby zapobiegły prześladowaniom. Proszą biskupów o zapewnienie pomocy prawnej i wsparcia dla ofiary agresji oraz o zorganizowanie dnia postu w stolicach państwa, którego celem byłoby „zaprotestowanie przeciwko narastającej przemocy wobec mniejszości”.

„Jesteśmy zdania, że katolicy nie mogą zachowywać milczenia, kiedy przed naszymi oczami rozwija się dramat brutalnych ataków przeciwko mniejszościom. Musimy działać i wypełnić swoją proroczą rolę, nim będzie za późno” – napisali sygnatariusze listu do kardynała Graciasa.

jjf/LifeSiteNews.com; cruxnow.com