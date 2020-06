Gen. Thomas Spoehr: ,,Wzmocnienie obecności w Polsce poprawi bezpieczeństwo USA''

24.06.20, 19:35 Fot. screenshot - YouTube ( The Heritage Foundation)

Jak zapewnia w rozmowie z Polską Agencją Prasową ekspert waszyngtońskiego Heritage Foundation generał Thomas Spoehr, wzmocnienie obecności wojsk amerykańskich w Polsce przysłuży się również bezpieczeństwu Stanów Zjednoczonych. Wojskowy podkreślił w wywiadzie, że „Waszyngton docenia sojusznika, jakim jest Warszawa”.

Gen. Thomas Spoehr przypominał przed dzisiejszym spotkaniem prezydentów Polski i USA, że w ub. roku Waszyngton i Warszawa podpisały deklarację, zgodnie z którą oddziały amerykańskie w Polsce mają powiększyć się o tysiąc żołnierzy. Jak podkreślił, w tym roku „nie byłbym zaskoczony, gdyby ogłoszono więcej, (...) może nawet dwa lub trzy tysiące, o ile polski rząd się na to zgodzi”.

Jak ocenia ekspert, zwiększenie żołnierzy USA w Polsce to „dobry ruch, do którego prawdopodobnie dojdzie”. Jego zdaniem wzmocnienie amerykańskiej działalności nad Wisłą będzie korzystne również dla strony amerykańskiej i „przysłuży się bezpieczeństwu USA”.

Spoehr podkreślił, że Waszyngton „przysłuży się bezpieczeństwu USA”:

-„Polska kupuje sprzęt wojskowy, a to buduje przyjaźń. Dobrze odebrane zostało też to, że prezydent Duda chce przyjąć więcej żołnierzy i że powiedział, iż Polska za to zapłaci” – stwierdził.

kak/PAP