Hit! Tusk wystąpił z apelem do wyborców Konfederacji

Były premier Donald Tusk wystąpił na Twitterze z apelem do wyborców Konfederacji. Wpis polityka ma zachęcić wyborców Krzysztofa Bosaka do oddania głosu na Rafała Trzaskowskiego w II turze wyborów.

Nie kończy się festiwal przymilania polityków Platformy Obywatelskiej do wyborców Krzysztofa Bosaka, który zdobył w pierwszej turze wyborów prezydenckich 6,78 proc. głosów. Ciekawa jest nowa taktyka opozycji, która już nie szuka tego, co może łączyć Rafała Trzaskowskiego z postulatami Konfederacji. Teraz politycy PO przekonują, że wyborcy tej partii powinni głosować na kandydata KO właśnie dlatego, że w przeciwieństwie do PiS, z Platformą nic ich nie łączy:

- „Do wyborców Konfederacji. Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z Wami WYGRAĆ. Z PiS-em wiele Was łączy, dlatego będą chcieli Was ZNISZCZYĆ. Są w tym naprawdę nieźli” – napisał na Twitterze szef EPL.

Do wyborców Konfederacji. Różni nas prawie wszystko, dlatego będziemy chcieli z Wami WYGRAĆ. Z PiS-em wiele Was łączy, dlatego będą chcieli Was ZNISZCZYĆ. Są w tym naprawdę nieźli. — Donald Tusk (@donaldtusk) July 1, 2020

kak/Twitter