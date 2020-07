Kard. Czerny: w czasie lockdownu wzrósł proceder handlu ludźmi

W ostatnich latach wzrosła świadomość dotycząca problemu, jakim jest handel ludźmi. Coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z faktu, że niewolnictwo nie jest tematem przeszłym, ale jak najbardziej aktualnym. Taką opinię taką wyraził podsekretarz Sekcji Migrantów i Uchodźców Dykasterii ds. Integralnego Rozwoju Człowieka w związku z przypadającym 30 lipca Światowym Dniem Walki z Handlem Ludźmi.

Kard. Michael Czerny podkreślił, że także w Kościele da się zauważyć większe zaangażowanie w powstrzymanie tego procederu poprzez takie działania jak prewencja, wykup zniewolonych osób, pomoc w powrocie do życia w społeczeństwie, uświadamianie innych. Najwięcej jednak dla osób, które padają ofiarami handlu, Kościół robi poprzez zaangażowanie sióstr zakonnych zrzeszonych w światowej sieci Thalita Khum. Ich działalność w czasie pandemii choć trochę się skomplikowała, to jednak nie została wstrzymana.

Handel ludźmi odbywa się w normalnym życiu

- „Działalność sióstr na rzecz osób, które zostały ofiarami handlu ludźmi w czasie pandemii trochę się skomplikowała, ale dzięki Bogu, znalazły one inne środki, aby kontynuować swą misję. Nie zawiesiły swojej działalności na czas lockdownu. Zmieniły jedynie środki i metody i pracowały dalej – podkreślił w wywiadzie dla Radia Watykańskiego kard. Michael Czerny. - Smutkiem jednak napawa fakt, że w czasie tych miesięcy pandemii problem handlu ludźmi nasilił się i to musi szokować. W czasie, gdy wszyscy ludzie – tzw. «normalni» – zamknięci są w domach, dlaczego popyt na takie działania rośnie, a nie maleje? To wskazywałoby, że korzenie tego procederu znajdują się w naszych domach, w sercach ludzi, tych, którzy są wokół. To połączenie pomiędzy handlem a życiem pozornie normalnym, normalnych ludzi jest wiekim skandalem, który winien zmuszać do refleksji, do proszenia Boga o przebaczenie, do szukania koniecznych zmian, aby zmniejszyć i wyeliminować popyt, bo to on jest siłą napędową dla handlu ludźmi.“





Vaticannews.va/Paweł Pasierbek SJ – Watykan