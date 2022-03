Kijów prosi o Pegasusa. Izrael odmawia

Izrael odmówił Ukrainie dostępu do systemu Pegasus. „New York Times” podaje, że rząd Naftalego Bennetta boi się reakcji Kremla.

Ukraina od kilku lat starała się o zakup izraelskiego oprogramowania przeznaczonego m.in. do walki z terroryzmem. Izrael jednak odmówił pomocy.

- „Izrael obawiał się, że sprzedaż tego oprogramowania przeciwnikom Rosji, mogłoby zniszczyć relacje Izraela z Kremlem”

- donosi New York Times.

Izreal odmówił udostępnienia Pegasusa również Estonii, która stara się o to od 2018 roku.

BREAKING — Israel rejected requests from Ukraine and Estonia in recent years to purchase and use Pegasus — the powerful spyware tool — to hack Russian mobile phone numbers, fearing that it would damage its relations with Russia — NYT