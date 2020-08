Kolejna prowokacja! Tęczowa flaga znów pojawiła się na figurze Chrystusa

W ub. tygodniu opinią publiczną wstrząsnęła skandaliczna prowokacja aktywistów LGBT, którzy przymocowali tęczowe flagi do szeregu warszawskich pomników razem z agresywnym manifestem. To jednak nie koniec prowokacji. Do Internetu trafił dziś film, wedle którego figura „Sursum Corda” kolejny raz stała się obiektem prowokacji lewicowych aktywistów.

Dziś policja poinformowała o zakończonych czynnościach wobec aktywistów, którzy w ubiegłym tygodniu zbezcześcili warszawskie pomniki i dopuścili się obrazy uczuć religijnych. Tymczasem przed bazyliką św. Krzyża dokonano kolejnej prowokacji i znowu wetknięto tęczowa flagę w figurę Chrystusa.

Jak widać na nagraniu, bezczynni wobec tego czynu pozostawali policjanci. Flagę usunął przechodzień.

Robia co chca a policjanci stoja jak dupy wolowe 😠masakra 😡to jest panstwo prawa czy bezprawia? 😡😡 pic.twitter.com/TUT8Vbprul — Zosiaa (@Zosiaa16) August 5, 2020

kak/Twitter