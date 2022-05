Kozubel. 72 dzień inwazji: W rejon Wyspy Węży orkowie wysłali okręty ratownicze

1. Wczorajsze ukraińskie uderzenie na północny wschód od Charkowa przyniosło pozytywne efekty. Wyzwolone zostały wsie Czerkaski Tyszky, wspomniane przeze mnie wczoraj Ołeksandriwka i połowa Mychajłiwki, a także położone na zachód od Starego Sałtiwa: Ukrainka, Peremoha, Fedoriwka i Szestakowe. W tym samym rejonie wzięto też do niewoli drużynę rosyjskich strzelców wyborowych (podano info o 11 jeńcach).

2. Potwierdza się informacja sprzed paru dni o wycofaniu kilku rosyjskich BTG 4 Dywizji Pancernej i 106 Dywizji WDW z rejonu Izjumu. Walczyły one na południe od tego miasta. Pierwotnie część komentatorów myślała, w tym ja, że dowództwo zgrupowania SZRF chciało w ten sposób wzmocnić pozycje na zachód od Kupiańska, ale... wspomniane BTG zostały wysłane na terytorium RF. Prawdopodobnie na wypoczynek i celem uzupełnienia strat, bo te były spore.

3. Pod Łymanem toczyły się ciężkie walki o wieś Szandryhołowe. Wynik na razie jest mi nieznany. Orkowie starali się również zająć południową część Rubiżnego i Wojewodiwkę (zaraz na północ od Siewierodoniecka). Ponieśli jednak porażkę.

4. Na północny-zachód od Popasnej SZRF szturmowały Niżne. Ataki orków również tutaj zakończyły się porażką. W samej Popasnej oddziałom rosyjskim udało się za cenę dużych strat dojść do centrum miasta. Nie opanowali go jednak.

5. Na prawej flance zgrupowania ATO/OOS oraz na odcinku pod Horliwką i Donieckiem nie doszło do większych ataków, poza rejonem Jasynuwatej. SZRF skupiły się na ostrzeliwaniu pozycji SZU.

6. Dzisiaj skończył się trzeci dzień ostatniego szturmu orków na Azowstal. Zakończył się on ich porażką. Obrońcy utrzymali kompleks, choć nie można wykluczyć, że orkowie zajęli jakieś przyczółki. Dzisiaj też SZRF zerwały jeden z etapów ewakuacji cywili z Azowstali niszcząc samochód ewakuacyjny mający ich wywieźć. W trakcie ostrzału poległ jeden z żołnierzy.

7. Ukraiński dron TB2 zniszczył na Wyspie Węży rosyjską wyrzutnię opl Tor. Dzisiaj zaatakowany (ponoć rakietą Neptun) został jeden z okrętów Floty Czarnomorskiej, który prawdopodobnie został wysłany w rejon wyspy z zadaniem zapewnienia jej opl. Plotki głoszą, że trafiony został okręt Admirał Makarow. W rejon Wyspy Węży orkowie wysłali swoje okręty ratownicze.

8. Dzięki nasyceniu SZU i innych formacji dużą liczbą MANDAPS oraz broni do zwalczania dronów każdego dnia spada duża liczba rosyjskich Orłan-10, a bywa, że i innych dronów. Średnio udaje się zestrzelić lub przejąć kilkanaście dronów różnych typów, ale głównie są to Orłany-10 służące do rozpoznania.

9. Być może niedługo dojdzie do nowych rosyjskich uderzeń wyprowadzonych z rejonu okupowanej Horliwki, gdzie mają być gromadzone nowe BTG, w tym też te sprowadzone z Mariupola.

10. Wczoraj zapomniałem wspomnieć o tym, że w Hiszpanii aresztowano prorosyjskiego propagandystę oraz przestępcę Anatolija Szarija. Hiszpanie rozpatrzą ukraiński wniosek o jego ekstradycję.

11. We Władykaukazie spłonął duży targ. Prawdopodobnie nie był to element "serii niefortunnych zdarzeń", ale wypadek, który miał spektakularne skutki.

mp/facebook/marek kozubel