Kryzys na Ukrainie. Polska zwołuje nadzwyczajne posiedzenie OBWE

W związku z kryzysem na Ukrainie Polska zwołała nadzwyczajne posiedzenie Stałej Rady Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Zgodnie z wnioskiem Ukrainy, posiedzenie wyznaczono na poniedziałek.

- „Na prośbę Ukrainy Polska zwoła nadzwyczajne posiedzenie Rady Stałej OBWE. Do udziału zaprosiłem specjalnego przedstawiciela OBWE na Ukrainie Mikko Kinnunena”

- poinformował w mediach społecznościowych Stały Przedstawiciel RP przy OBWE Adam Hałaciński.

Upon request of @UKRinOSCE the 🇵🇱 @PLinOSCE will convene an extraordinary meeting of the Permanent Council of the @OSCE. I invited Special Rep @mikko_kinnunen and Chief of @OSCE_SMM to participate. Addressing security concerns is #OSCE’s primary task.#OSCE2022POL pic.twitter.com/SYdPLHb8Zd