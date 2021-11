Kurdej-Szatan próbuje przepraszać. Utrata posady w TVP i mocne komentarze internautów

Całą Polskę obiegły obelżywe określenia i wyzwiska pod adresem funkcjonariuszy polskich służb broniących granicy z Białorusią przed zalewem nielegalnych imigrantów przez celebrytkę Barbarę Kurdej-Szatan. Bezpośrednio po umieściła ona kolejny wpis, który z przeprosinami nie miał nic wspólnego. Teraz pojawiają się doniesienia, że może ona zostać zwolniona z TVP i okazuje się, że już kolejna wersja „przeprosin” wygląda zupełnie inaczej. Czy internauci uwierzyli w szczerość celebrytki?

- Szanowni Państwo, odnosząc się do nagłośnionej sprawy mojej emocjonalnej reakcji i ogromnego oburzenia w sprawie sytuacji na granicy z Białorusią, chciałabym jeszcze raz podkreślić, że moje słowa dotyczyły konkretnej sytuacji przedstawionej na nagraniu. W swojej wypowiedzi, za której wulgarne słownictwo przeprosiłam, odniosłam się krytycznie wyłącznie do tego, co zobaczyłam wówczas na filmiku opublikowanym w sieci. Chciałabym podkreślić z całą mocą, że szanuję ciężką pracę wszystkich służb mundurowych i doceniam ich wysiłki, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo. Przepraszam przedstawicieli Straży Granicznej, których mogły urazić moje słowa wypowiedziane zbyt szybko i w emocjach – czytamy w jej ostatnim wpisie na Instagramie.

Do sprawy jej haniebnego wpisu odniósł się prezes TVP TVP Jacek Kurski, który w mediach społecznościowych poinformował, że Barbara Kurdej-Szatan nie będzie już więcej premierowo występować w TVP, czego domagało się wiele już od kilku dni

- Obrona polskiej granicy pokazuje jak cenna jest praca polskich sluzb i wojska. W Telewizji Polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalując i wyzywając obrońców naszych granic, same postawiły się poza wspólnotą aksjologiczną Polaków - napisał Jacek Kurski na Twitterze.

- B. Kurdej-Szatan nie bedzie już więcej premierowo występować w TVP. Ze względu na wcześniej nagrany cykl, ostatni odcinek serialu z jej udziałem wyemitowany zostanie 6.12 br. - dodał w następnym wpisie.

1/2 Obrona polskiej granicy pokazuje jak cenna jest praca polskich sluzb i wojska. W Telewizji Polskiej nie może być miejsca dla osób, które szkalując i wyzywając obrońców naszych granic, same postawiły się poza wspólnotą aksjologiczną Polaków. — Jacek Kurski PL (@KurskiPL) November 9, 2021

Ja i cała moja wiocha od razu wiedzieliśmy, że ta Kurdej-Szatan to lipa.

Brawo! @KurskiPL Szacun! 👏😊 — Przesympatyczna Renatka (@tylko_prawda_) November 9, 2021

Brawo ! 👏👏👏👏 Nie chcemy tej Kurde-Kaftan w TV po tym co powiedziała o żołnierzach. pic.twitter.com/UMz0kViQSz — Łukasz Tomkiewicz (@Lukas_Tomks) November 9, 2021

A śpiewaniu kolęd i niezakazanych piosenek weźmie udział? — Irena Szafrańska (@ISzafranska) November 9, 2021

Takich artystów, którzy żyją z TVP a plują na Polskę znajdzie się więcej.

Takie stanowcze kroki powinny być zawsze podejmowane. Konsekwencja tylko ma sens — Adam A. Jarek 🇵🇱 (@adam_jarek) November 9, 2021

To minimum. Na @Play_Polska nie ma co liczyć. Wyrazili "ubolewanie" i myślą, że jest po sprawie. — Izabella Badura (@IzaBadura) November 9, 2021

Play jest ściśle związane z TVN -em .To oni wspólnie lansują gwiazdkę ,następnie wykorzystują ją politycznie . — alina :) (@aliska541) November 10, 2021

mp/twitter/instagram/fronda.pl