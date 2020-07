Late Poll – Andrzej duda powiększa zwycięstwo

Jak podaje badnie alate poll z 90 proc. komisji wyborczych realizowanego przez sondażownię Ipsos pokazuję, że przewaga Andrzeja Dudy nad Rafałem Trzaskowskim w drugiej turze wyborów prezydenckich się powiększa. Badanie to wskazuje jako zwycięzcę obecnego prezydenta Andrzeja Dudę z poparciem 51 proc. wyborców. Kandydat KO uzyskał 49 proc. głosów.

Sondaż late poll Ipsos został opublikowany ok. północy i wskazał, że Andrzej Duda uzyskał 50,8 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,2 proc.. Wskazuje to na zwiększenie się przewagi Andrzeja Dudy do do 1,6 proc.

Z kolei sondaż late poll Ipsos z 90 proc. komisji wyborczych ok. godz. 2 w nocy daje Andrzej Duda poparcie 51 proc. głosów, a Rafałowi Trzaskowskiemu 49 proc.

Frekwencja wyborcza według najnowszego badania wyniosła w II turze wyborów prezydenckich 67,9 proc.

mp/tvp info