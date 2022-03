Ławrow z zachwytem o Macronie, a Francja... blokuje 22 mln euro banku centralnego Federacji Rosyjskiej

"Zamroziliśmy aktywa banku centralnego Federacji Rosyjskiej na kwotę 22 miliardów euro. Zamroziliśmy też środki na rachunkach osób fizycznych we francuskich instytucjach finansowych na kwotę 150 miliardów euro" - poinformował w niedzielę w radiu RTL, cytowany przez TASS, minister gospodarki i finansów Francji Bruno Le Maire.

Jak oceniają to eksperci, wskazuje to dość wyraźnie na zakończenie rozmów Pałacu Elizejskiego z Kremlem. Ocenia się, że władze Francji także ostatecznie zrozumiały, że dalsze rozmowy z Rosją na poziomie dyplomacji i kultury Zachody nic nie przyniosą wobec turańskich i bandyckich metod stosowanych przez Moskwę. Francja zablokowała właśnie 172 mld euro leżące w bankach Francji oraz 0,5 mld euro w nieruchomościach należących do najbogatszych Rosjan i rosyjskiego banku centralnego – czytamy na portalu rp.pl.

Mniej więcej równolegle ukazał się wywiad, jakiego udzielił szef dyplomacji Federacji Rosyjskiej Siergiej Ławrow dla rosyjskiego kanału informacyjnego RBK. Musiał on być jednak przygotowany wcześniej i nie uwzględniał działań Francji w odniesieniu do aktywów rosyjskiego banku.

Ławrow wobec prezydenta Francji Emmanuela Macrona wyraził się z uznaniem mówiąc, ze jest on obecnie jedynym europejskim przywódcą, „który nie padł na kolana przed Stanami Zjednoczonymi” - czytamy.

„Europa jest gotowa zaakceptować w każdej formie zasady porządku światowego ustanowione przez Stany Zjednoczone” – powiedział Ławrow dla RBK.

Rosyjskie media dość szybko podchwyciły temat.

„Szwedzka Ikea zamknęła swoje sklepy w Rosji, w przeciwieństwie do francuskiego Leroya Merlina” – podaje „Vzgliad”.

Warto przy tym zauważyć, że ostatnich dniach prezydent Francji potępiał wielokrotnie rosyjską narrację na temat na Ukrainie, a samemu Putinowi zarzucił cynizm i kłamstwa.

Wygląda na to, że rosyjska dyplomacja i dezinformacja mają się zdecydowanie lepiej niż rosyjska armia, pod dowództwem Władimira Putina. A może to objawy syndromu sztokholmskiego u przywódców Rosji?



mp/rp.pl/lefigaro.fr/portal tvp info