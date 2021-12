Łęczna. Pijany nastolatek uderzył w twarz księdza i groził, że go zabije

Kolejny brutalny akt przemocy wymierzony w kapłanów. Łęczyńska policja zatrzymała 18-latka, który w środę wieczorem spożywał alkohol na terenie parafii św. Barbary w Łęcznej, poturbował miejscowego proboszcza oraz próbował zniszczyć parafialne drzwi. Młody mężczyzna już tydzień temu został aresztowany, ponieważ m.in. wybił szyby w oknach innej miejscowej świątyni.

Do zdarzenia doszło 8 grudnia br. po 22:00 na placu przy kościele pw. św. Barbary w Łęcznej w archidiecezji lubelskiej. Jedna z sióstr zakonnych posługujących w parafii zauważyła, że w pobliżu kościoła znajduje się mężczyzna, który głośno się zachowuje i pije alkohol, o czym poinformowała miejscowego księdza proboszcza.

"Kiedy duchowny zwrócił mu uwagę, by nie spożywał alkoholu na terenie parafii, ten zaczął szarpać i uderzył go w twarz. Ponadto groził księdzu pozbawieniem życia. Chwilę później ksiądz schował się w jednym z parafialnych pomieszczeń plebanii. Nie odniósł poważnych obrażeń" – przekazała mediom st. asp. Magdalena Krasna, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.

Agresywny mężczyzna kopał jeszcze w drzwi, za którymi ukrył się duchowny, ale zrezygnował po nieudanej próbie wtargnięcia do środka i odszedł. Po kilku minutach od tamtego zdarzenia policjanci zauważyli 18-latka idącego ulicą, miał ponad promil alkoholu w organizmie.

To nie pierwsze przestępstwo łęczanina związane z lokalnymi kościołami. 30 listopada br. został zatrzymany, ponieważ wybił szyby w oknach zakrystii na terenie parafii pw. św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Powstałe straty zostały oszacowane na kwotę 1500 złotych. Funkcjonariusze ustalili, że na koncie młodego mężczyzny jest również zniszczenie kloszy do lamp oraz oczek oświetleniowych na szkodę tej parafii. Za dokonane wówczas zniszczenie mienia grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

Natomiast w połowie listopada został aresztowany za zniszczenie 3 kloszy do lamp oraz 3 oczek oświetleniowych, również na szkodę tej samej parafii. Wówczas straty oszacowano na kwotę 500 złotych. Mężczyzna odpowie również za zniszczenie plakatów, które znajdowały się na szybie przy wejściu do domu parafialnego pw. św Barbary w Łęcznej.

ren/ekai.pl