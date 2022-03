Litwa chce się całkowicie uniezależnić energetycznie od Rosji

Zbrodnicza napaść zbrojna putinowskiego reżimu na Ukrainę sprawiła, że Litwa chce doprowadzić do całkowitego zerwania z własnym uzależnieniem od rosyjskich surowców energetycznych.

Deklarację taką złożył dziś w Wilnie prezydent Litwy Gintaras Nauseda podczas wspólnej z holenderskim premierem Markiem Rutte konferencji prasowej.

Połączenie gazowe z Polską, podmorskie połączenie energetyczne ze Szwecją, synchronizacja systemu energetycznego z Europą kontynentalną - to wszystko pokazuje, że Litwa przygotowuje się do życia całkowicie bez rosyjskich zasobów energetycznych – powiedział Nauseda i skonkludował: „Przeszliśmy już większość drogi do uniezależniania się od Rosji”.

ren/PAP