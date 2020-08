Min. Mucha o próbach bojkotu ZN: Świadczą o tych, którzy to mówią

Prezydent Andrzej Duda złoży przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym 6 sierpnia i tym samym rozpocznie drugą kadencją prezydenta RP. Zaprzysiężenie odbędzie się w czwartek o godz. 10.

W obradach Zgromadzenia Narodowego – jak wynika z informacji PAP - nie wezmą udziału m.in. byli prezydenci Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski, byli premierzy: Ewa Kopacz, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz oraz były marszałek Sejmu i b. szef MSZ Radosław Sikorski, a także prezydent Warszawy i niedawny kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafał Trzaskowski. Obecny ma być natomiast b. prezydent Aleksander Kwaśniewski.

Wiceszef kancelarii Paweł Mucha skomentował próby bojkotowania Zgromadzenia Narodowego przez niektórych polityków opozycji:

- Politycy wzywający do bojkotu Zgromadzenia Narodowego, podczas którego nastąpi zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy sami sobie wystawiają świadectwo

Mucha podkreślił też, żę ważność wyborów prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej stwierdził Sąd Najwyższy:

- Nie można postrzegać demokracji w taki sposób, że jeżeli zwycięża mój kandydat to jest demokracja, a jeżeli zwycięża pan prezydent Andrzej Duda to mam wątpliwości, co do tego, czy wybór był demokratyczny

mp/pap