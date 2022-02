Minister Ziobro chce zwołania Rady Gabinetowej. Chodzi o orzeczenie TSUE

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował na dzisiejszej konferencji prasowej, że skierował do prezydenta Andrzeja Dudy prośbę o zwołanie Rady Gabinetowej. To reakcja lidera Solidarnej Polski na orzeczenie TSUE, który odrzucając skargi Polski i Węgier uznał tzw. mechanizm warunkowości za zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Minister sprawiedliwości wyjaśnił, że Rada Gabinetowa jest „taką nadzwyczajną instytucją przewidzianą do spraw szczególnie ważnych z punktu widzenia interesów państwa” i podkreślił, iż w jego ocenie „zachodzą właśnie takie przesłanki, co do potrzeby wspólnej dyskusji organów władzy wykonawczej - szeroko ujmując nad nową sytuacją, która rysuje się w wyniku orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE”.

Ziobro wskazał, że unijny trybunał „niejako usiłował zalegalizować tzw. rozporządzenie o warunkowości, które w sposób oczywisty z naruszeniem, złamaniem obowiązujących traktatów wprowadza nowe procedury prawne pozwalające Komisji Europejskiej na bardzo daleko idącą ingerencję w sprawy wewnętrzne państw członkowskich UE”.

Ocenił, że mechanizm warunkowości ma pozwolić Komisji Europejskiej wpływać na procesy demokratyczne w państwach członkowskich za pomocą gróźb i szantażu ekonomicznego.

Lider Solidarnej Polski zaznaczył, że w czasie Rady Gabinetowej chciałby też poruszyć m.in. temat unijnej polityki klimatycznej, której realizacja będzie miała negatywny wpływ na rozwój gospodarczy Polski.

kak/PAP