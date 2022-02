Modułowe reaktory atomowe w Polsce. W Waszyngtonie podpisano umowę!

W ciągu siedmiu-ośmiu lat w Polsce powstaną małe reaktory jądrowe. Prezes KGHM Polska Miedź S.A. Marcin Chludziński podpisał w Waszyngtonie umowę z amerykańską firmą NuScale na dostarczenie technologii SMR.

Amerykanie mają dostarczyć miedziowemu gigantowi cztery modułowe reaktory o mocy 77 MW każdy. Pierwszy z nich ma zacząć działać do końca 2029 roku.

- „Podjęliśmy ten wielki wysiłek, bo wiemy jak ważna jest ochrona klimatu, naszej planety. Ale podjęliśmy również ten wielki wysiłek po to, aby zbudować konkurencyjną gospodarkę”

- mówił na konferencji prasowej w Waszyngtonie wicepremier Jacek Sasin.

"To nie tylko ważne wydarzenie dla tych dwóch wspaniałych firm. To także historyczne wydarzenie dla przyszłości Polski. To kolejny krok w kierunku energetyki jądrowej w naszym kraju"



