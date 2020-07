Nawoływał do zbrodni i znieważał prezydenta RP. Grozi mu do 5 lat więzienia

O tym, że anonimowość w Internecie jest tylko pozorna, przekonał się 38-letni mieszkaniec Stalowej Woli. Współpraca stalowowolskiej Policji i Prokuratury oraz funkcjonariuszy z Wydziału do Walki z Cyberprzestępczością KWP w Rzeszowie, doprowadziła do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o publiczne nawoływanie do popełnienia zbrodni wobec członków i sympatyków jednej z partii politycznych oraz publiczne znieważenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Do przestępstw doszło poprzez zamieszczanie komentarzy na jednym z portali internetowych.