Nie tylko TVP. Nieoficjalnie: Polsat podziękuje Kurdej-Szatan

Skandaliczny wpis, w którym Barbara Kurdej-Szatan obraziła funkcjonariuszy Straży Granicznej, może bardzo zaszkodzić jej karierze. Ze współpracy z aktorką zrezygnowała już Telewizja Polska. Według nieoficjalnych informacji jednego z portali plotkarskich, również Polsat najpewniej nie będzie miał nowych ofert dla kontrowersyjnej celebrytki.

Barbara Kurdej-Szatan postanowiła w niezwykle wulgarny sposób zaatakować funkcjonariuszy SG, którzy powstrzymują migrantów przepychanych do Unii Europejskiej przez białoruskie służby.

- „KU*** !!!!!!!!!! Ku**aaaaa !!!!!!!!!!!!!!!! Co tam się dzieje !!!!!!!! To jest k***a "straż graniczna" ????? Straż ?????????? To są maszyny bez serca bez mózgu bez NICZEGO !!!Maszyny ślepo wykonujące rozkazy !!!!! K***a !!!!!! Jak tak można !!!!!!! Boli mnie serce boli mnie cała klatka piersiowa trzęsę się i ryczę !!!!!!! Mordercy !!!!! Chcecie takiego rządu wciąż ????? Który zezwala na takie rzeczy wręcz rozkazuje tak się zachowywać ??????? Ku***aaaaaaaa !!!!!!!!”

- napisała celebrytka.

Swój wpis szybko usunęła i przeprosiła za „niestosowny język”. Mimo to sprawa może mieć bardzo poważne konsekwencje dla jej kariery. Śledztwo w związku ze znieważeniem funkcjonariuszy wszczęła prokuratura. Sieć Play, którą promuje celebrytka, mimo ogromnych protestów, na razie jedynie odcięła się od jej słów. Ze współpracy z aktorką zrezygnowała już Telewizja Polska, po czym Kurdej-Szatan opublikowała jeszcze jedne przeprosiny. To jednak jeszcze nie koniec.

Portal Pudelek dowiedział się, że również Polsat nie planuje kontynuować współpracy z aktorką. Obecnie Kurdej-Szatan występuje w programie „Twoja Twarz Brzmi Znajomo”. Współpraca ze stacją ma zakończyć się razem z końcem show.

- „Nie było takich pomysłów, żeby rozważać obecność Kurdej-Szatan w jakimkolwiek programie rozrywkowym innym niż Twoja Twarz Brzmi Znajomo. Nie sądzę, żeby po tych aferach współpraca była mocniej kontynuowana”

- stwierdził rozmówca portalu.

kak/Pudelek.pl, DoRzeczy.pl