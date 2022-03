Paniczny odwrót rosyjskich oddziałów spod Charkowa

Sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych informuje o kolejnym sukcesie w walce z okupantem. Po odniesieniu dotkliwych strat w walce w rejonie Charkowa oddziały 25. samodzielnej brygady zmechanizowanej 6. armii rosyjskiej cofnęły się do Rosji, by odzyskać zdolność do walki.

Pokonane oddziały Rosjan wycofały się do rosyjskiego obwodu biełgorodzkiego.

Ukraińska armia podkreśla, że Rosjanie wciąż próbują stworzyć warunki do zajęcia Kikowa, Charkowa, Czernihowa, Sum, Mariupola i Mikołajewa. Pomóc miały im w tym wojska lądowe armii białoruskiej, które rozmieszczono w obwodzie brzeskim, w rejonie granicy z Ukrainą i na Polesiu. Ukraińcy donoszą jednak, że „większość żołnierzy” nie chce „walczyć po stronie sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej”.

kak/PAP