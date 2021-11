Piękna MODLITWA ZA OJCZYZNĘ do św. Andrzeja Boboli

Litania do św. Andrzeja Boboli

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami

Św. Andrzeju Bobolo, módl się za nami.

Św. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza, módl się za nami

Św. Andrzeju, napełniony duchem Bożym, módl się za nami

Św. Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny, módl się za nami

Św. Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli, módl się za nami

Św. Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia, módl się za nami

Św. Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim, módl się za nami

Św. Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, módl się za nami

Św. Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej, módl się za nami

Św. Andrzeju, Apostole Polesia, módl się za nami

Św. Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci, módl się za nami

Św. Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych, módl się za nami

Św. Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur, módl się za nami

Św. Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach, módl się za nami

Św. Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan, módl się za nami

Św. Andrzeju, męczenniku i apostole, módl się za nami

Św. Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała, módl się za nami

Św: Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami, módl się za nami

Św. Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny, módl się za nami

Św. Andrzeju, wielki Orędowniku Polski, módl się za nami

Św: Andrzeju, proroku zmartwychwstania Polski po trzecim rozbiorze, módl się za nami

Św. Andrzeju, nasz wielki Patronie, módl się za nami.

Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno, uproś nam u Boga

Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili, uproś nam u Boga

Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, uproś nam u Boga

Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili, uproś nam u Boga

Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali, uproś nam u Boga

Abyśmy Bogu wiernie służyli, uproś nam u Boga

Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali, uproś nam u Boga

Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali, uproś nam u Boga

Abyśmy Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali, uproś nam u Boga.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami święty Andrzeju Bobolo

Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.

Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci.

Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik.

Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Litania do Anioła Stróża Polski

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu, Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty, Boże,

Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Maryjo, Królowo Aniołów , módl się za nami

Święty Michale Archaniele, Wodzu Zastępów Pańskich,

Aniele Stróżu Polski, święty Opiekunie naszej Ojczyzny,

Aniele Stróżu Polski, wypraszający łaskę chrztu św. naszej Ojczyźnie,

Aniele Stróżu Polski, Wojciecha, Stanisława oraz wszystkich Świętych Polskich Duchowy Przewodniku,

Aniele Stróżu Polski, Piastów i Jagiellonów Orędowniku,

Aniele Stróżu Polski, przed Obliczem Jasnogórskiej Pani i w dziesiątkach innych sanktuariów cześć Jej oddający,

Aniele Stróżu Polski, polskie oddziały ku obronie chrześcijaństwa prowadzący,

Aniele Stróżu Polski, świadku dni chwały i upadku narodu polskiego,

Aniele Stróżu Polski, Patronie ziemi zroszonej krwią męczenników za wolność i wiarę świętą,

Aniele Stróżu Polski, mroki rozbiorowej nocy nadzieją zmartwychwstania rozjaśniający,

Aniele Stróżu Polski, bezbożnych wrogów Polski nad Wisłą zatrzymujący,

Aniele Stróżu Polski, dusze pomordowanych Polaków Bogu Najwyższemu powierzający,

Aniele Stróżu Polski, nad ruiną duchową i materialną naszej Ojczyzny płaczący,

Aniele Stróżu Polski, wielkością naszych grzechów zasmucony,

Aniele Stróżu Polski, ofiarę polskich męczenników i wyznawców na przebłaganie Bożej Sprawiedliwości składający,

Aniele Stróżu Polski, płomień Miłosierdzia Bożego na ziemi polskiej wzniecający,

Aniele Stróżu Polski, dający natchnienie do milenijnych ślubów wierności Bogu i Maryi,

Aniele Stróżu Polski, polskiego sługę Chrystusa na Piotrową katedrę prowadzący,

Aniele Stróżu Polski, Powierniku naszej wierności Bogu i Ojczyźnie,

Aniele Stróżu Polski, przekazujący nam natchnienia Ducha Świętego,

Aniele Stróżu Polski, oświecający naszych Aniołów Stróżów,

Aniele Stróżu Polski, nasz przemożny Orędowniku przed tronem Boga i Niepokalanej,

Abyśmy zawsze szli za Twymi natchnieniami – wstaw się za nami u Boga

Abyśmy przebaczali sobie nawzajem urazy i wyrządzone krzywdy,

Abyśmy jako Naród stanowili jedną kochającą się rodzinę,

Abyśmy byli otwarci na współpracę ze wszystkimi narodami świata,

Abyśmy mężnie realizowali odwieczny plan Boga względem naszej Ojczyzny,

Aby sprawy materialne i gospodarcze nie przysłoniły nam zbawienia,

Aby rządzący naszym narodem opierali wszystkie ustawy na przykazaniach Bożych,

Abyśmy nie dawali nikomu żadnego zgorszenia,

Aby nie było w naszej Ojczyźnie oszustw, rozbojów i kradzieży mienia ojczyźnianego,

Aby nie było bezdomnych i opuszczonych dzieci,

Aby starsi i chorzy znajdowali właściwą opiekę i troskę,

Abyśmy nie marnowali Bożej łaski i darów Ducha Świętego,

Aby artyści podnosili dusze Polaków do Boga, Odwiecznego Piękna i Dobra,

Aby środki masowego przekazu niosły prawdę a zwalczały kłamstwo i ciemności grzechu,

Aby Polacy wszystkich czasów i pokoleń osiągnęli wieczne zbawienie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P.: Módl się za nami Aniele Stróżu Polski, nasz święty Opiekunie.

W.: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, który dałeś narodowi naszemu Twego Anioła Stróża i Przewodnika, spraw, abyśmy podążając za jego natchnieniami i wypełniając Twój odwieczny zamiar oraz współpracując ze wszystkimi narodami, doszli do Niebieskiej Ojczyzny. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa o zachowanie narodowej godności

Aniele Stróżu Polski, przyjdź z pomocą wszystkim

Polakom w potrzebach duszy i ciała, aby podążając

za wartościami materialnymi, nie tracili swych

najważniejszych wartości jakimi są wiara

chrześcijańska i prawdziwe poczucie dumy narodowej.

Połóż kres poczynaniom szatana, który przez różne uciski i wrogie zasadzki spycha Polaków na dno moralne. Wstawiaj się za nami do Boga i przypomnij nam, że mamy najpierw szukać

Królestwa Bożego i spełniania świętej woli naszego

Ojca w niebie, a wszystko inne będzie nam przydane.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

Modlitwa za kapłanów

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Najwyższym

Kapłanem i Głową Kościoła, Mistycznego

Twego Ciała – oświecaj światłem Ducha

Świętego wszystkich kapłanów, aby w

duchu Twojej miłości i z najgłębszą pokorą,

otwierając się na oświecenia Anioła Stróża

Polski, służyli wszystkim Polakom jak

również członkom całego Mistycznego

Ciała Chrystusa, i wiedli ich do

ożywczych zdrojów zbawienia. Aniele

Stróżu Polski prowadź wszystkich

kapłanów do świętości. Amen

/Za zgodą Kurii Diecezjalnej Warszawsko-Praskiej z dnia 19.IX.1994 r. nr 2149/K/94/

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża rodzicielko,

naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,

ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać.

Panno Chwalebna i Błogosławiona.

O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza.

Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.

Święty Michale Archaniele, broń nas w walce. Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obro­ną. Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy; a Ty, Książę wojska niebieskiego, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego Św. Andrzeja Boboli dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.

Ojcze Nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Przez wstawiennictwo dusz czyśćcowych prosimy Trójjedynego Boga o zdrowie duszy i ciała i umysłu dla narodu polskiego, o wzrost wiary, o pokój serc; dary Ducha Św., wytrwanie w trudnościach, niezłomną wiarę, niezachwiane trwanie w Jezusie, dobre wypełnianie obowiązków tak, by przeprowadziły każdego do Niebia, o orędownictwo w prośbie o hojne szafarstwo łask w naszych strapieniach, wzrost mężności serc kapłanów polskich oraz siłę przetrwania nadchodzących wydarzeń.

Modlitwa św. Gertrudy uwalniająca 1000 dusz z czyśćca

Ojcze Przedwieczny,

ofiaruję Ci, Najdroższą Krew Boskiego Syna Twego,

Pana naszego, Jezusa Chrystusa

w połączeniu ze wszystkimi Mszami świętymi

dzisiaj na całym świecie odprawianymi,

za dusze w Czyśćcu cierpiące, za umierających,

za grzeszników na świecie,

za grzeszników w Kościele powszechnym,

za grzeszników w mojej rodzinie,

a także w moim domu. Amen.