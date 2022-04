Piotr Kaleta: Korwin-Mikkemu należy dać w pysk

Jeden z liderów Konfederacji, poseł Janusz Korwin-Mikke nie ustaje w głoszeniu haseł wyjętych wprost z przekazów Kremla. Jego słowa na temat zbrodni w Buczy z radością cytowała rosyjska agencja RIA Nowosti. Poseł PiS Piotr Kaleta pytał w Sejmie, czy nie należałoby „ zwyczajnie Januszowi Korwin-Mikkemu dać po prostu w pysk za to, co robi”.

W czasie drugiego czytania rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę poseł Piotr Kaleta mówił o odpowiedzialności posłów, którzy w czasie wojny na Ukrainie powinni mówić jednym głosem. Zauważył jednak, że tak się nie dzieje. Polityk zwrócił uwagę na postawę Janusza Korwin-Mikkego.

- „Przyszło nam żyć w takim czasie i mieć przedstawicieli w tej Izbie, którzy w sposób arogancki i bezczelny nie zgadzają się z naszymi argumentami, podważają je. A jednocześnie możemy odnosić wrażenie, że wspierają te osoby, które dokonują tak haniebnych i podłych czynów na Ukrainie, jak mordowanie Ukraińców”

- powiedział.

Kaleta przypomniał incydent z 2014 roku, kiedy Korwin-Mikke spoliczkował Michała Boniego.

- „Czyż w ten sposób nie powinno się postąpić dzisiaj z nim? Tak po prostu, zwyczajnie, Januszowi Korwin-Mikke dać po prostu w pysk za to, co robi? Nawet tak, jak on mówił, żeby lać takie osoby kijem. W ten właśnie sposób trzeba by było postępować z takimi gnidami, które w ten sposób podważają to wszystko, co się dzieje na Ukrainie i podważają polską rację stanu”

- stwierdził.

- „Temu człowiekowi należałoby dać po pysku, pod warunkiem, że byłby to prawdziwy mężczyzna. Jaki jest – widzimy”

- dodał.

