Płatności za gaz. Niemcy spełnią żądania Putina

Agencja Reutera poinformowała, że niemiecka spółka VNG spełni żądanie Moskwy i przekaże Rosji płatności za dostawy gazu za pośrednictwem Gazprombanku.

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał niedawno dekret zobowiązujący zagranicznych kontrahentów Gazpromu do płatności za gaz w rublach. Na warunki te nie zgodziła się m.in. Polska i Bułgaria, w związku z czym Kreml wstrzymał dostawy gazu do tych państw. Teraz decyzje podejmują kolejni europejscy nabywcy. Niemiecka spółka VNG oświadczyła już, że dostosuje się do żądań Putina.

- „Zapłacimy kwotę wynikającą z faktury, która nadal będzie denominowana w euro, na rachunki w Gazprombanku zgodnie z zaplanowaną procedurą, tak aby zapewnić terminową płatność dla naszego dostawcy z naszej strony”

- poinformowała spółka.

W komunikacie dodano, że „otwarcie konta przebiegło całkowicie bezproblemowo”.

