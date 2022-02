Polska ma drzwi i serca otwarte. Ukraiński dyplomata: Nie ma słów, by wyrazić podziękowania

„Nie ma słów, by to wyrazić” – powiedział przedstawiciel Ukrainy przy UE Wsewołod Czencow, pytany na konferencji prasowej w Brukseli o przyjmujących uchodźców z Ukrainy Polaków.

Czencow wystąpił na wspólnej konferencji prasowej z ambasadorem Polski przy UE Andrzejem Sadosiem. Dziennikarze pytali o pomoc Polski, która otworzyła drzwi dla uchodźców z Ukrainy. Wyraźnie wzruszony ukraiński dyplomata podkreślił, że „nie ma słów, by to wyrazić”.

- „To jest bardzo poruszające. To chwila, kiedy wszystkie trudności między nami, również zaszłości historyczne, zeszły na bok. To jest dobry moment, by oczyścić nasze relacje”

- stwierdził.

Wyraził też zadowolenie z działań Unii Europejskiej i państw G7.

- „Zdecydowanie będziemy współpracowali dalej z naszymi partnerami w Unii Europejskiej i koalicji krajów, które nas popierają”

- zaznaczył.

Podkreślił, że Ukraina potrzebuje broni, a dziś wreszcie wszystkie państwa Unii Europejskiej zdecydowały się poważnie ją wesprzeć.

Andrzej Sadoś zaznaczył na konferencji prasowej, że Polska włącza się w prace nad przyspieszonym wstąpieniem Ukrainy w struktury Unii Europejskiej.

kak/PAP