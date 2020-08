Prawi, światowe lewactwo rzuciło ogromne siły przeciwko Polsce

Proszę o uważne przeczytanie!

Prawi, światowe lewactwo rzuciło ogromne siły, by dokonać obyczajowej i politycznej rewolucji w Polsce z wykorzystaniem ideologii LGBT. To ogromne, dziejowe wyzwanie. Czy uda nam się odeprzeć tę antycywilizację?

Dużo zależy od władz, od mądrej i zdecydowanej polityki rządu i parlamentu.

Ale to nie zwalnia nas od odpowiedzialności, od obowiązku angażowania się w walkę o losy Polski.

Co możemy robić jako szeregowi patrioci?

- Mówić wszem i wobec o prawdziwym obliczu rzekomo dyskryminowanych osób LGBT

- Wspierać, kupować i promować media prawicowe (gazety i portale internetowe)

- Dołączać do prawicowych partii i stowarzyszeń!

- Angażować się w zbiórki podpisów

- Brać udział w marszach i patriotycznych wydarzeniach

- Szerzyć prawdę w sieci

- Modlić się o Bożą opiekę dla Polski

Nie warto być biernym. Nie warto oddawać Polski lewackiej zarazie. Nich każdy znajdzie swoje obszary aktywności.

Podaj dalej.

Internet/Stefan Wójcik