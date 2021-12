,,Precz z tą rurą!’’. Niemiecka prasa ostro o Nord Stream 2

„Sueddeutsche Zeitung” apeluje do nowego niemieckiego rządu o niedopuszczenie do uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Autor komentarza wskazuje, że zgoda na uruchomienie gazociągu w przyszłości będzie Niemców znacznie więcej kosztować niż jego zablokowanie.

Komentator niemieckiego dziennika przekonuje, że gdyby chcieć nakręcić film o Nord Stream 2, byłby to „horror z kategorii zombie”. Publicysta wskazuje, że w amerykańskim Senacie trwają próby nałożenia kolejnych sankcji na zaangażowane w projekt firmy. Zaznacza przy tym, że nawet jeśli ponownie uda się uniknąć sankcji, niewiele to zmieni.

- „Zasadniczym problemem gazociągu pozostaje bowiem to, że Rosja widzi w Nord Stream 2 instrument do powiększania politycznego wpływu w Europie, do karania krnąbrnych wschodnich Europejczyków i do wbijania klina między Niemcy a USA”

- przekonuje.

Podkreśla, że poprzedni niemiecki rząd grał w grę Moskwy. Nowy rząd ma natomiast szansę z tym skończyć i nie dopuścić do uruchomienia gazociągu.

- „To nieprzyjemna decyzja. Ale jeśli Berlin nie podejmie jej dobrowolnie, to zostanie ona kiedyś wymuszona przez Waszyngton, co będzie dla Niemiec jeszcze droższe”

- przekonuje.

kak/dw.com, „Sueddeutsche Zeitung”