Premier Morawiecki na prośbę strony amerykańskiej rozmawiał z dyrektor wywiadu USA

Premier RP Mateusz Morawiecki poinformował, że spotkał się z Avril Haines, Dyrektor Wywiadu Narodowego USA a jednym z głównych tematów było zabezpieczenie przed zagrożeniami wschodniej flanki NATO.

„Strona amerykańska prosiła o to spotkanie, co świadczy o poważnym zaangażowaniu naszych sojuszników z Sojuszu Północnoatlantyckiego w kwestię zwiększenia bezpieczeństwa na wschodniej flance NATO” – napisał prezes Rady Ministrów w mediach społecznościowych.

„Poza rozmową ze mną, szefowa wywiadu USA spotkała się również z szefem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, koordynatorem służb specjalnych Mariuszem Kamińskim, szefem Ministerstwo Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak, a w Biuro Bezpieczeństwa Narodowego spotkała się z ministrem Pawłem Szrotem i delegacją Kancelaria Prezydenta RP” – oznajmił premier Morawiecki.

„Z naszymi przyjaciółmi z USA pozostajemy zgodni co do diagnozy zagrożenia, jakim jest wywoływany przez Łukaszenkę i jego sojuszników konflikt hybrydowy. Jednocześnie wypracowujemy kolejne rozwiązania, by jak najlepiej zabezpieczyć Polskę, Europę i Sojusz Północnoatlantycki przed podobnymi zagrożeniami teraz i w przyszłości. Będziemy reagować stanowczo i adekwatnie do rozwoju sytuacji” – skonkludował Mateusz Morawiecki.

ren/facebook