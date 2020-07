Prezydent: Powstańcy Warszawscy to najwięksi bohaterowie

Prezydent Andrzej Duda, prezydent Warszawy oraz wielu powstańców brało dzisiaj udział w uroczystościach w Parku Wolności. Uroczystość wpisuje się w uroczystości rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Prezydent dziękował Bogu, że są z nami Powstańcy Warszawscy

Uroczystości to część obchodów obchodów zbliżającej się 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zapowiedziano podczas nich m.in. wystąpienie prezydenta oraz wręczenie odznaczeń państwowych.

,,Spotkamy się w tym roku tradycyjnie tutaj w Muzeum Powstania Warszawskiego, w tym jednym z najpiękniejszych i najważniejszych muzeów w Polsce ,ale w nietypowych, trudnych okolicznościach. (…) Spotykamy się niezmiennie i dziękuję Bogu po raz kolejny, że są z nami Powstańcy Warszawscy. Absolutni najwięksi bohaterowie nie tylko dzisiejszego dnia, ale absolutnie bohaterowie także i naszych czasów. chcę to z całą mocą podkreślić. To nie tylko służba w konspiracji, krew przelana w czasie Powstania Warszawskiego, ale później cała lata działalności, służenia Polsce, często też działalności opozycyjnej nakierowanej na to, aby Polka była prawdziwe wolna” — mówił prezydent Andrzej Duda.

1 sierpnia 1944 roku do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące. W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych.

Rr, w polityce.pl