Przyznano Pokojową Nagrodę Nobla

W Norweskim Instytucie Noblowskim w Oslo ogłoszono, kto w tym roku otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla.

Nagrodą uhonorowani zostali ex aequo dziennikarze Maria Ressa i Dmitrij Muratow.

Pokojowego Nobla przyznaje się tym, którzy "wykonali największą lub najlepszą pracę na rzecz braterstwa między narodami, likwidacji bądź ograniczenia stałych armii i udziału oraz promowania kongresów pokojowych".

Informację o tym, kto otrzyma Pokojowego Nobla przekazała dzisiaj o godz. 11:00 Berit Reiss-Andersen, przewodnicząca Norweskiego Komitetu Noblowskiego.

Nagrody przyznano wyżej wymienionym laureatom w uznaniu ich działań "na rzecz ochrony wolności słowa, która jest warunkiem koniecznym demokracji i trwałego pokoju".

Ressa i Muratow otrzymali Pokojową Nagrodę Nobla za swoją "odważną walkę o swobodę wypowiedzi na Filipinach i w Rosji".

- Maria Ressa wykorzystuje wolność słowa, by ujawniać nadużycia władzy, stosowanie przemocy i narastający autorytaryzm w swoim rodzinnym kraju, Filipinach - mówiła Reiss-Andersen.

Ressa jest założycielką istniejącego od 2012 roku portalu Rappler, na którym publikuje do dzisiaj.

- Ressa i Rappler udokumentowali, jak media społecznościowe są wykorzystywane do rozpowszechniania nieprawdziwych informacji, nękania przeciwników i manipulowania dyskursem publicznym - poinformowała Reiss-Andersen.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2021 Nobel Peace Prize to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition for democracy and lasting peace.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/KHeGG9YOTT