Putin oskarży obrońców Mariupola o zbrodnie wojenne?

Agencja TASS informuje, że Komitet Śledczy Federacji Rosyjskiej chce przesłuchać żołnierzy ewakuowanych z zakładów Azowstal w Mariupolu. Moskwa ma przeprowadzić śledztwo ws. zbrodni wojennych rzekomo popełnianych przez ukraińskich żołnierzy.

Mariupol był celem rosyjskich ataków od początku inwazji na Ukrainę. Po wielotygodniowej obronie miasta ostatnim przyczółkiem ukraińskich wojsk stały się zakłady Azowstal. W nocy z poniedziałku na wtorek uruchomiono korytarz humanitarny i rozpoczęto ewakuację ukraińskich żołnierzy, którzy trafili do miejscowości kontrolowanych przez Rosjan.

Obrońcy Mariupola mieli zostać uwolnieni w ramach wymiany jeńców. Agencja TASS donosi jednak, że mają zostać przesłuchani ws. rzekomych zbrodni wojennych popełnianych przez ukraińską armię. Niepokojący wpis opublikował w mediach społecznościowych również stały przedstawiciel Rosji przy ONZ Dmitrij Poliański. Dyplomata twierdzi, że Moskwa nie osiągnęła z Kijowem porozumienia ws. losu żołnierzy.

- „Nie wiedziałem, że w języku angielskim jest tyle sposobów na przekazanie prostego komunikatu: Azownaziści bezwarunkowo skapitulowali”

- stwierdził.

I didn’t know English has so many ways to express a single message: the #Azovnazis have unconditionally surrendered https://t.co/cIZtkVkixi