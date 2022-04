Rosjanie chcą uderzyć na Charków. Zarejestrowano ogromny konwój ciężkiego sprzętu

Stacja CNN informuje o 12-kilometrowym konwoju wojskowym zarejestrowanym na zdjęciach satelitarnych przeanalizowanych przez Maxar Technologies na wschód od Charkowa.

Konwój przemieszczał się wczoraj przez graniczącą z Rosją miejscowość Wełyky Burłuk, którą dzieli 100 km od Charkowa. Maxar Technologies wskazuje, że w jego skład wchodzą „pojazdy opancerzone, ciężarówki z systemami artyleryjskimi i dodatkowy sprzęt”.

Szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy Kyryło Budanow wskazywał wcześniej, że Rosjanie planują ofensywę na Charków.

A 8-mile-long Russian military convoy of trucks, armored vehicles, towed artillery, support equipment moving south through Velykyi Burluk, east of Kharkiv. images taken 8 April by 📸 @Maxar pic.twitter.com/qfdmBW7XXd