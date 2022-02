Rosjanie zniszczyli największy samolot transportowy świata

Największy samolot transportowy świata przestał istnieć. Jak informuje Radio Swoboda, Rosjanie zniszczyli hangar na lotnisku w Hostomelu, w którym znajdował się An-225 Mrija.

Niestety, według danych dotyczących monitorowania radaru lotniczego An-225 Mrija znajdował się na wspomnianym lotnisku. Pracownicy przedsiębiorstwa „Antonov” podali, że wskutek ataku Rosji największy transportowy samolot świata uległ zniszczeniu.

❗️The An-225 Mriya, one of the largest aircraft in the world, was destroyed at #Gostomel airport near #Kyiv. pic.twitter.com/Wyarwz7gIC